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В Курске подрядчиков штрафуют за нарушения при проведении земляных работ

Только за неделю по результатам обследования восьми объектов зафиксировано пять нарушений
В Курске подрядчиков штрафуют за нарушения при проведении земляных работ

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Сотрудники городской инспекции ЖКХ регулярно обследуют места проведения земляных работ. С начала года они проверили 177 объектов, по выявленным нарушениям составлено 97 протоколов об административных правонарушениях. Только за неделю по результатам обследования восьми объектов зафиксировано пять нарушений: в двух случаях исполнителю работ направлены требования устранить их, по трём объектам составлены протоколы.

Основные недостатки на местах проведения земляных работ связаны с отсутствием ограждения, аварийного освещения мест работ, просадкой асфальтобетонного и грунтового покрытий, ведением земляных работ без разрешительной документации.

Всего же с начала года обследовано порядка 300 мест проведения земляных работ в рамках гарантийных обязательств за предыдущие годы. Выявлено 102 просадки асфальтобетонного и грунтового покрытий, 60 из них уже устранены, в том числе, 8 - за прошедшую неделю.
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