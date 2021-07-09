В Курске подрядчиков штрафуют за нарушения при проведении земляных работ

Только за неделю по результатам обследования восьми объектов зафиксировано пять нарушений

Сотрудники городской инспекции ЖКХ регулярно обследуют места проведения земляных работ. С начала года они проверили 177 объектов, по выявленным нарушениям составлено 97 протоколов об административных правонарушениях. Только за неделю по результатам обследования восьми объектов зафиксировано пять нарушений: в двух случаях исполнителю работ направлены требования устранить их, по трём объектам составлены протоколы.Основные недостатки на местах проведения земляных работ связаны с отсутствием ограждения, аварийного освещения мест работ, просадкой асфальтобетонного и грунтового покрытий, ведением земляных работ без разрешительной документации.Всего же с начала года обследовано порядка 300 мест проведения земляных работ в рамках гарантийных обязательств за предыдущие годы. Выявлено 102 просадки асфальтобетонного и грунтового покрытий, 60 из них уже устранены, в том числе, 8 - за прошедшую неделю.