Среди них 5 детей

В Курской области из горящей многоэтажки пожарные спасли 14 человек. Пожар случился в многоэтажном доме в Железногорске на улице Ленина 8 июля, сообщает региональное МЧС. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 14:15. На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы.Прибывшие пожарные приступили к разведке и тушению пламени. Источник огня находился на втором этаже, едкий дым стал заполнять подъезд. Чтобы не рисковать жизнями и здоровьем жильцов, огнеборцы приступили к спасению людей. На воздух вывели 8 человек со второго и вышерасположенных этажей, среди них было пять детей. Чтобы люди не надышались угарным газом, применялись специальные устройства «Спасатель». К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.Еще 6 человек эвакуировали с верхних этажей. Полностью ликвидировали пожар за 7 минут. К счастью, никто не пострадал.Как пояснил мужчина, проживающий в загоревшейся квартире, он разогревал обед, решил несколько минут отдохнуть и заснул. Проснувшись от едкого запаха дыма, курянин покинул квартиру и сообщил о происшествии пожарным.