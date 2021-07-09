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В Курской области из горящей многоэтажки пожарные спасли 14 человек

Среди них 5 детей
В Курской области из горящей многоэтажки пожарные спасли 14 человек

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В Курской области из горящей многоэтажки пожарные спасли 14 человек. Пожар случился в многоэтажном доме в Железногорске на улице Ленина 8 июля, сообщает региональное МЧС. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 14:15. На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы.

Прибывшие пожарные приступили к разведке и тушению пламени. Источник огня находился на втором этаже, едкий дым стал заполнять подъезд. Чтобы не рисковать жизнями и здоровьем жильцов, огнеборцы приступили к спасению людей. На воздух вывели 8 человек со второго и вышерасположенных этажей, среди них было пять детей. Чтобы люди не надышались угарным газом, применялись специальные устройства «Спасатель». К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

Еще 6 человек эвакуировали с верхних этажей. Полностью ликвидировали пожар за 7 минут. К счастью, никто не пострадал.

Как пояснил мужчина, проживающий в загоревшейся квартире, он разогревал обед, решил несколько минут отдохнуть и заснул. Проснувшись от едкого запаха дыма, курянин покинул квартиру и сообщил о происшествии пожарным.
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