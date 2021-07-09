В Курскую область незаконно ввезли двух верблюдов

Сейчас экзотические животные находятся на карантине

В Железногорский район Курской области незаконно ввезли двух верблюдов. Факт нарушения ветеринарного законодателства выявило региональное управление Россельхознадзора. Экзотических животных из Колмыкии в «Железногорскагрохимсервис» без согласования о ввозе и согласования маршрута следования с Россельхознадзором привезли в июне.Как отмечает ведомство, согласно ст.13 Закона «О ветеринарии» N 4979-1 ФЗ, перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.По факту выявленного нарушения ООО «Железногорскагрохимсервис» оштрафовали.Как уточняет областное управление ветеринарии, сейчас пара верблюдов - это самец и самка в возрасте 18 месяцев - находятся на карантине. Их обследовали специалисты. После завершения карантина животным сделают необходимые прививки.