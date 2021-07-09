В Курске низководный мост, который строили военные, размыло дождём

По заверениям военнослужащих, инженерное сооружение должно было простоять не менее двух десятков лет, однако не выдержало и двух лет

Менее двух лет назад на улице Новобочаровской в Курске завершилось строительство низвокодного моста, который в период паводка должен был стать транспортной артерией, связывающей жителей Стрелецкой слободы с центром города. Работы по возведению конструкции вели приглашённые военнослужащие. В дно реки были вбиты дубовые сваи, а настил обеспечили из сосновой доски. Открывали новый мост торжественно: с высокими гостями, красной ленточкой, воздушными шарами и музыкой.На церемонии вместе с руководителем региона Романом Старовойтом лично присутствовал заместитель министра обороны, Герой России Дмитрий Булгаков.Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны РФ:- По решению министра обороны РФ, в целях предотвращения последствий паводка в этом регионе воинами 28-й понтонно-мостовой бригады построен мост через реку Тускарь. Он стал ещё одним подтверждением единства армии со своим народом. Его открытие проходит в честь 76-й годовщины разгрома немецко- фашистских войск в Курской битве.Роман Старовойт, губернатор Курской области:- Сегодня мы открываем мостовую переправу, которая является итогом работы действительно большой команды. Отдельные слова благодарности хочется адресовать министру обороны, Дмитрий Витальевич, Вам, как заместителю министра обороны РФ за то, что Вы откликнулись на нашу просьбу и за чуть больше, чем в месячный срок возведена надёжная мостовая переправа, которая соединит два берега. А это соединение особенно будет важно во время весеннего паводка.По заверениям военнослужащих, инженерное сооружение должно было простоять не менее двух десятков лет. Неоднократно подчёркивалось, что строительство с использованием современных технологий, о чём свидетельствует и установленная табличка.Планировалось, что конструкция станет альтернативой расположенному рядом и пришедшему в неприглядное состояние металлическому мосту. Однако, ожидания, возложенные её надёжность, не оправдались. Мост не простоял в целости и двух лет, в то время как соседний, несмотря на явные следы износа, не рухнул и не покосился за долгие годы эксплуатации. После очередного сильного дождя, обрушившегося на областной центр в конце минувшей недели, заасфальтированное основание настила деревянной переправы провалилось сразу в нескольких местах, оголив подушку из песка и тонкую прослойку щебня. Не спас сооружение от размытия и водоотводящий жёлоб. Остаётся только догадываться, почему, проводя благоустройство территории, исполнители не укрепили место стыковки моста с походящей к нему дорогой, имеющей значительный уклон. После сообщений о разрушении подъездного пути коммунальщики оперативно оградили проблемные зоны бетонными блоками и сигнальной лентой. Информация о случившемся дошла до губернатора. Во время очередного оперативного совещания он дал поручение главе Курска.Роман Старовойт, губернатор Курской области:- Надо посмотреть, восстановить проезжую часть, организовать водоотведение. То, что очевидно, оно там не было предусмотрено проектом. Ну, и надо оформить этот объект, потому, что на сегодняшний день он ни у кого на балансе не стоит, и это не дело.После ливня прошло уже несколько дней, но пока к восстановлению дороги у низководного моста никто не приступил. По аварийно-опасному участку продолжают двигаться пешеходы, лавирующие между ямами и ограждением. И пока осадков синоптики не прогнозируют, угроза дальнейшего обрушения основания моста кажется минимальной. Но промытый дождевыми потоками грунт может осесть в любой момент.