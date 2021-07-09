Летом количество нелегальных точек возросло

В Центральном округе Курска за несколько дней оштрафовали девять уличных торговцев. Летом случаи продажи овощей и фруктов без сопроводительных документов участились, отмечают в мэрии.Рейды проводят с учетом обращений горожан, которые сообщают о стихийных торговых точках. На особом контроле проспект Дериглазова, улицы в Северо-западном микрорайоне и в центре Курска - здесь чаще всего встречаются несанкционированная торговля.По словам представителей администрации Центрального округа, из-за жаркой погоды могут участиться случаи пищевых отравлений.- В такую жару на стихийных рынках, остановках, то есть там, где торговля запрещена и является нелегальной, люди покупают яйца, молочные и мясные продукты, овощи и фрукты. Эти продукты продаются с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, - отмечают участники рейда.