  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Центральном округе Курска за несколько дней оштрафовали девять уличных торговцев

Летом количество нелегальных точек возросло 
В Центральном округе Курска за несколько дней оштрафовали девять уличных торговцев

Читайте также

В Центральном округе Курска за несколько дней оштрафовали девять уличных торговцев. Летом случаи продажи овощей и фруктов без сопроводительных документов участились, отмечают в мэрии. 

Рейды проводят с учетом обращений горожан, которые сообщают о стихийных торговых точках. На особом контроле проспект Дериглазова, улицы в Северо-западном микрорайоне и в центре Курска - здесь чаще всего встречаются несанкционированная торговля.

По словам представителей администрации Центрального округа, из-за жаркой погоды могут участиться случаи пищевых отравлений.

- В такую жару на стихийных рынках, остановках, то есть там, где торговля запрещена и является нелегальной, люди покупают яйца, молочные и мясные продукты, овощи и фрукты. Эти продукты продаются с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, - отмечают участники рейда.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных температура в Курской области вновь перевалит за +30°С

На улице Ухтомского в Курске укладывают верхний слой асфальта

В Курске задержали рецидивиста, воровавшего деревья

В Курске низководный мост, который строили военные, размыло дождём

В Курскую область незаконно ввезли двух верблюдов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске