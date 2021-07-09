На улице Ухтомского в Курске укладывают верхний слой асфальта

После останется только нанести разметку, установить дорожные знаки и восстановить тротуар

В Курске еще на одном объекте нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы близятся к завершению.На улице Ухтомского Железнодорожном округе на участке от Союзной до Каширцева отфрезеровали старый асфальт, установили новые бордюры, уложили нижний слой дорожного покрытия. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальта. Площадь ремонта составила более 1600 кв. метров.После останется только нанести разметку, установить дорожные знаки и искусственные неровности и восстановить поврежденный тротуар.