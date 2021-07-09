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В Курске задержали рецидивиста, воровавшего деревья

Он руками вырвал 6 полутораметровых туй и продал их проезжавшему мимо шоферу
В Курске задержали рецидивиста, воровавшего деревья

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В Курске задержали рецидивиста, воровавшего деревья. Ранее мужчина много раз был судим и вышел на свободу в феврале этого года. Зарабатывать законными способами он не желал, но в деньгах на приобретение алкоголя нуждался постоянно. Очередное преступление курянин совершил, гуляя ночью по Железнодорожному округу.

У частных домов на улице Аэропортовской он обратил внимание на туи, высаженные вдоль заборов, и решил их похитить. Деревья вырывал из земли руками, а потом перетаскивал и прятал в густом кустарнике. 

В результате зелёных насаждений лишились два домовладельца. Сложив 6 полутораметровых растений вместе, злоумышленник направился в сторону улицы Союзной, где остановил проезжавшую мимо Газель. Водителю рассказал, что возвращается из гостей, где ему подарили деревья и предложил их приобрести по сходной цене.

Несмотря на то, что ситуация выглядела весьма подозрительно, от выгодной сделки никто не отказался. В качестве бонуса покупатель подвёз подозреваемого дома. 

Полицейские нашли и задержали похитителя туй. Вырученные за деревья деньги он уже успел потратить. За кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Параллельно оперативники занимаются розыском водителя Газели, который приобрёл украденные деревья.
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