Он руками вырвал 6 полутораметровых туй и продал их проезжавшему мимо шоферу

В Курске задержали рецидивиста, воровавшего деревья. Ранее мужчина много раз был судим и вышел на свободу в феврале этого года. Зарабатывать законными способами он не желал, но в деньгах на приобретение алкоголя нуждался постоянно. Очередное преступление курянин совершил, гуляя ночью по Железнодорожному округу.У частных домов на улице Аэропортовской он обратил внимание на туи, высаженные вдоль заборов, и решил их похитить. Деревья вырывал из земли руками, а потом перетаскивал и прятал в густом кустарнике.В результате зелёных насаждений лишились два домовладельца. Сложив 6 полутораметровых растений вместе, злоумышленник направился в сторону улицы Союзной, где остановил проезжавшую мимо Газель. Водителю рассказал, что возвращается из гостей, где ему подарили деревья и предложил их приобрести по сходной цене.Несмотря на то, что ситуация выглядела весьма подозрительно, от выгодной сделки никто не отказался. В качестве бонуса покупатель подвёз подозреваемого дома.Полицейские нашли и задержали похитителя туй. Вырученные за деревья деньги он уже успел потратить. За кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Параллельно оперативники занимаются розыском водителя Газели, который приобрёл украденные деревья.