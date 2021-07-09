В Курске на неделю перекрыли движение по улице Павлуновского

На участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков

Сегодня в Курске «Квадра» начала ремонт теплосети на улице Павлуновского. Поэтому до 8 вечера 19 июля будет временно ограничено движения всех видов автотранспорта на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков.