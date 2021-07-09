Лента новостей / В регионе Сегодня, 08:33 В Курске на неделю перекрыли движение по улице Павлуновского На участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков Читайте также В Курске из-за сноса аварийных деревьев и ремонта асфальта перекроют две улицы Завтра в Курске из-за учений перекроют дороги Сегодня в Курске «Квадра» начала ремонт теплосети на улице Павлуновского. Поэтому до 8 вечера 19 июля будет временно ограничено движения всех видов автотранспорта на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков. +0 -0