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В Курске на неделю перекрыли движение по улице Павлуновского

На участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков

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Сегодня в Курске «Квадра» начала ремонт теплосети на улице Павлуновского. Поэтому до 8 вечера 19 июля будет временно ограничено движения всех видов автотранспорта на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков.
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