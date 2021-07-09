В Сеймском округе Курска за неделю выявили 23 нарушителя парковки

И девять оштрафовали за несанкционированную торговлю

В Сеймском округе Курска за неделю сотрудники окружной администрации провели четыре рейда по несанкционированной парковке автомобилей на газонах на улицах Ольшанского, Комарова, Малышева, Черняховского и на Магистральном проезде. По итогам составлено 10 административных протоколов и направлено 13 приглашений для составления протоколов. Всех нарушителей ждут штрафы.





Помимо этого три рейда провели по мониторингу санитарного состояния улиц округа - в итоге выдано 16 уведомлений о наведении порядка.





Проверили и места несанкционированной торговли. За пять проверок оштрафовали девять нарушителей.