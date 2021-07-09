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В Сеймском округе Курска за неделю выявили 23 нарушителя парковки

И девять оштрафовали за несанкционированную торговлю

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В Сеймском округе Курска за неделю сотрудники окружной администрации провели четыре рейда по несанкционированной парковке автомобилей на газонах на улицах Ольшанского, Комарова, Малышева, Черняховского и на Магистральном проезде. По итогам составлено 10 административных протоколов и направлено 13 приглашений для составления протоколов. Всех нарушителей ждут штрафы.

Помимо этого три рейда провели по мониторингу санитарного состояния улиц округа - в итоге выдано 16 уведомлений о наведении порядка. 

Проверили и места несанкционированной торговли. За пять проверок оштрафовали девять нарушителей.
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