В течение всей этой недели в Курской области ожидается аномальная жара

МЧС объявило штормовое предупреждение

В течение всей этой недели в Курской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха 26-27 градусов, что выше климатической нормы на 7-9 градусов, отмечают в региональном МЧС. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.По прогнозам синоптиков, всю неделю будет солнечно, дневные температуры днем будут переваливать за +31°С . В середине недели ожидается до +33°С. Ночи тоже будут теплыми - до +20°С. Лишь в воскресенье, 18 июля возможен небольшой дождь.Также на большей территории региона установился четвертый класс пожарной опасности. В Рыльском, Курском, Курчатовском, Касторенском, Горшеченском районах, Курске и Курчатове пока охраняется третий.