В течение всей этой недели в Курской области ожидается аномальная жара
МЧС объявило штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, всю неделю будет солнечно, дневные температуры днем будут переваливать за +31°С . В середине недели ожидается до +33°С. Ночи тоже будут теплыми - до +20°С. Лишь в воскресенье, 18 июля возможен небольшой дождь.
Также на большей территории региона установился четвертый класс пожарной опасности. В Рыльском, Курском, Курчатовском, Касторенском, Горшеченском районах, Курске и Курчатове пока охраняется третий.