ТАКТ.Под крыло курского областного краеведческого музея планируется перевести еще одно подразделение. Его филиалом станет главное археологическое хранилище области. Но коллектив последнего не в восторге от преобразований. Многие считают, что потеря самостоятельности может сказаться на научной, просветительской деятельности и работе с фондами, передает телеканал
Александр Зорин, главный хранитель фондов Курского государственного областного музея археологии: «Музеи должны быть независимы, заниматься каждый своим делом. Один музей не должен пытаться подмять под себя другой, навязать свои правила. Филиал имеет гораздо меньше полномочий, чем головной музей, это всем понятно.»
По мнению представителей региональных властей, такая мера позволит сделать управление более эффективным, при этом, отмечают, музей археологии сохранит некоторую самостоятельность в решении самых важных вопросов. В прежнем режиме будут проводиться выставки, организовываться экспедиции. Возможности объединения позволят сотрудникам музея уделять больше времени исследованиям.
Юлия Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области: «В первую очередь чаще всего такая необходимость возникает, когда нужно наладить финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность, что никак не связано с научной и культурной жизнью музею. Также оптимизация это вопрос оптимизации расходов областного бюджета. Соответственно, вопрос в содержании хозяйственной части.»
Сотрудники музеев не против совместной работы. Но по мнению главного хранителя фондов археологического музея Александра Зорина, лучшим вариантом было бы создание объединения музеев. Оно взяло бы на себя хозяйственные и юридические функции. Председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина подчеркнула, что специалисты проработают этот вопрос.
В Курске предложили создать объединение музеев
По мнению представителей региональных властей, такая мера позволит сделать управление более эффективным, при этом, отмечают, музей археологии сохранит некоторую самостоятельность в решении самых важных вопросов