РИА Новости. Аналитики подсчитали количество лет, необходимых для накопления миллиона работником со среднестатистической зарплатой в каждом из регионов страны, исходя из внесения 10 процентов дохода каждый месяц на пополняемый банковский вклад.Большинству россиян требуется более 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Таковы данные исследования
Так, быстрее всего миллион можно накопить на севере - на Чукотке на это нужно менее восьми лет. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднестатистический работник может накопить миллион рублей чуть больше чем за 8,5 лет.
Москва замкнула топ-5 с результатом 11 лет. Аутсайдерами рейтинга оказались южные регионы — Карачаево-Черкесия , Северная Осетия и Кабардино-Балкария - везде понадобится больше 20 лет.
В Курской области при средней зарплате миллион придется копить больше 20,5 лет. Это 52-е место рейтинга.
Подводя итог, авторы исследования отметили, что в 11 регионах миллион можно накопить менее чем за 15 лет, а в 44 регионах на это потребуется более 20 лет.
Аналитики подсчитали за сколько лет среднестатистический курянин сможет накопить один миллион рублей
При средней зарплате в Курской области миллион придется копить больше 20,5 лет