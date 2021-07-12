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Медики назвали «железные» основания для медотвода от вакцинации против COVID-19

Большинство хронических заболеваний и аллергий не могут стать причиной для отказа от вакцинации
Медики назвали «железные» основания для медотвода от вакцинации против COVID-19

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Медики назвали «железные» основания медотвода от прививки против коронавируса. Об этом сообщает НТВ. Большинство хронических заболеваний и аллергий не могут стать причиной для отказа от вакцинации. Прививаться не следует только в случае тяжелой аллергической реакции и гиперчувствительности на компоненты ранее введенных вакцин. Речь идет о, например, отеке Квинке или анафилактическом шоке, если такие состояния возникали ранее при введении других вакцин. А вот людям с аллергией на пыльцу, пыль или продукты медотвод не дадут.

Второе серьезное противопоказание — если пациент ранее сталкивался с серьезной реакцией на вакцины. Здесь речь идет о высокой и продолжительной температуре (более 40 градусов), покраснении и отеке на месте инъекции больше 8 см.

Есть временные противопоказания, которые рассматриваются как основание для того, чтобы прививку отложить, но не навсегда, а до нормализации состояния. К ним относятся обострение хронического заболевания или острая фаза инфекции. В этом случае человеку дадут несколько недель на то, чтобы прийти в норму. А в некоторых случаях прививку можно сделать уже после того, как упадет температура. Кроме того, основаниями для переноса вакцинации может стать недавнее хирургическое вмешательство или то, что человек переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.

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