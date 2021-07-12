В Курске из-за брошенной с верхнего этажа сигареты едва не сгорел балкон

ЧП случилось в одной из многоэтажек на проспекте Клыкова

В Курске из-за брошенной сверху сигареты едва не сгорел балкон.Утром 11 июля в службу спасения поступило сообщение от жительницы дома по проспекту Клыкова. Женщина рассказала, что у нее на балконе горит кресло.По словам горожанки, она находилась в комнате, когда услышала треск. Обследовав квартиру, женщина увидела на балконе тлеющее кресло. После звонка курянка самостоятельно начала тушить пожар, с чем она успешно справилась до прибытия огнеборцев.Как отмечают в МЧС, квартира находится на 15-м этаже семнадцатиэтажки, на место происшествия выехали расчеты четырех пожарных частей города, больше 20 огнеборцев, специальная техника - 50-метровая автолестница. К счастью, пожар не успел развиться, помощь пожарных не потребовалась, люди не пострадали, эвакуация не проводилась.Как позже установили эксперты, одной из наиболее вероятных причин пожара могла стать брошенная с верхних этажей непотушенная сигарета. Эту версию пока проверяют, по итогам будет принято законное решение.Курянам спасатели напоминают, что любители покидать сигареты с балкона могут дорого поплатиться за такие действия. И дело даже не в штрафе и возмещении ущерба пострадавшим. Дым от пожара всегда поднимается вверх, а значит и непосредственный виновник может оказаться в дымовой ловушке.