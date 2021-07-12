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Курян просят присылать предложения по празднованию Дня города

В этом году присоединиться к празднику приглашают представителей различных культур 
Курян просят присылать предложения по празднованию Дня города

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В Курске потихоньку начали готовиться ко Дню города. Пока не ясно в каком формате пройдет праздник, но уже начали собирать идеи и предложения по празднованию от курян. 

Предложения по организации тематических площадок (флешмобов и конкурсов), исполнению оригинальных номеров, оформлению концертных площадок можно направить по электронной почте городского управления культуры kulturakursk@rambler.ru или на странице управления в соцсети ВКонтакте до 20 июля.

В этом году присоединиться к празднику приглашают представителей различных культур и познакомить горожан со своими национальными традициями.

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