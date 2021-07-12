Курян просят присылать предложения по празднованию Дня города
В этом году присоединиться к празднику приглашают представителей различных культур
Предложения по организации тематических площадок (флешмобов и конкурсов), исполнению оригинальных номеров, оформлению концертных площадок можно направить по электронной почте городского управления культуры kulturakursk@rambler.ru или на странице управления в соцсети ВКонтакте до 20 июля.
В этом году присоединиться к празднику приглашают представителей различных культур и познакомить горожан со своими национальными традициями.