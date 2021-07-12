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Курянам запретили ходить в лес

В Курской области увеличился класс пожарной опасности до IV-V
Курянам запретили ходить в лес

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В Курской области увеличился класс пожарной опасности до IV-V. В связи с этим посещение лесов и въезд в них транспортных средств на всей территории лесного фонда ограничили. 

На въездах в леса устанавливают предупредительные аншлаги с информацией о введении соответствующего ограничения и контактных данных специализированной диспетчерской службы. Лесные дороги перекрывают шлагбаумами. Комитет природных ресурсов совместно с правоохранителями создает контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса. 

Усилено патрулирование особо опасных в пожарном отношении лесных участков.

Курянам напоминают, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозят штрафы:

- для физических лиц – от 4 до 5 тысяч рублей;

- для должностных – от 20 до 40 тысяч;

- для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

Курян при обнаружении возгораний в лесах просят немедленно сообщать об этом в региональный пункт диспетчерского управления САУ КО «Лесопожарный центр» по телефонам 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или 8 (4712) 53-04-25, 53-21-75.

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