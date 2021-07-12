Тело одного из погибших водолазы искали два дня

На выходных в Курске утонули двое мужчин.Первое сообщение о том, что в Стрелецком озере предположительно утонул человек, поступило в дежурную смену ЕДДС еще днём 9 июля. В течение двух выходных дней работали водолазы - тело погибшего обнаружили только в воскресенье.10 июля в службу спасения сообщили о предположительной гибели человека в реке Тускарь в районе пляжа ВЛКСМ. Тело погибшего мужчины обнаружили водолазы АСС Курской области.С начала купального сезона в Курске утонули три человека. Как подчеркивают спасатели, причина гибели во всех случаях одна - купание в состоянии алкогольного опьянения.