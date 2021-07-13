В Курске дептранс взял на контроль перевозчиков, которые уходят с линии раньше времени

В ходе внепланового рейда ревизоры не досчитались 18 рейсов по 7 маршрутам

В Курске городской дептранс и центральная диспетчерская служба взяли на контроль перевозчиков, которые уходят с линии раньше времени. В ходе внепланового рейда ревизоры не досчитались 18 рейсов по 7 маршрутам.Проверку провели на остановке «Площадь Перекальского». С 9 до 10 вечера на линии работали 69 единиц пассажирского транспорта, с 10 до 11 - 32 единицы. Недостаток пассажирского транспорта в вечернее время зафиксировали в направлении Магистрального проезда и района Волокно. Расписание проигнорировали на маршрутах №216 «Авиацентр -2-я Агрегатная» и №273 «ДК Лира — поселок Северный». Рейсы по 5 маршрутам выполнялись в соответствии с расписанием.Теперь перевозчикам предстоит объяснить причины срыва расписания.По итогам проверки также задумались о введении дополнительных рейсов в вечернее время по маршруту №46 «поселок Северный – ДК «Волокно».По вопросам транспортного обслуживания куряне могут обращаться в центральную диспетчерскую службу по телефону горячей линии 702-802.