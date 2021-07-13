В Курске полиция ищет женщину, которая нашла у терминала и присвоила чужую банковскую карту
Правоохранители просят курянку явиться в отдел полиции
Пока факт присвоения чужой карты пока не доказан, поэтому правоохранители устанавливают личность женщины для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Всех, кто обладает информацией о данных разыскиваемой, просят на условиях анонимности сообщить об этом в Северный отдел полиции по телефонам 58-33-60 или 8-930-037-10-82.
Также женщина для минимизации последствий преступления может сама явиться в Северный отдел полиции (Курск, проспект Победы, 2) в любое время.