В Курске полиция ищет женщину, которая нашла у терминала и присвоила чужую банковскую карту

Правоохранители просят курянку явиться в отдел полиции

В Курске полиция ищет женщину, которая нашла у терминала чужую банковскую карту и стала расплачиваться ею за свои покупки в различных магазинах. Как отмечают в региональном УМВД, эти действия подпадают под ст. 158 УК РФ «Кража».Пока факт присвоения чужой карты пока не доказан, поэтому правоохранители устанавливают личность женщины для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Всех, кто обладает информацией о данных разыскиваемой, просят на условиях анонимности сообщить об этом в Северный отдел полиции по телефонам 58-33-60 или 8-930-037-10-82.Также женщина для минимизации последствий преступления может сама явиться в Северный отдел полиции (Курск, проспект Победы, 2) в любое время.