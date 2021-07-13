В Курской области мотоциклист без прав угодил в кювет и покалечил своего пассажира

Авария произошла на автодороге "Возы - Верхнесмородино" в Поныровском районе

12 июля примерно в 8 часов вечера на 4 км автодороги "Возы - Верхнесмородино" в Поныровском районе Курской области в ДТП пострадал пассажир мотоцикла.Как сообщает ГИБДД, 19-летний водитель мотоцикла «RACER» не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате различные травмы получил его 20-летний пассажир. Парня госпитализировали.Уточняется, что молодой байкер не имеет права управления транспортными средствами, а его мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.