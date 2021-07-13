  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области мотоциклист без прав угодил в кювет и покалечил своего пассажира

Авария произошла на автодороге "Возы - Верхнесмородино" в Поныровском районе 

Читайте также

12 июля примерно в 8 часов вечера на 4 км автодороги "Возы - Верхнесмородино" в Поныровском районе Курской области в ДТП пострадал пассажир мотоцикла. 

Как сообщает ГИБДД, 19-летний водитель мотоцикла «RACER» не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате различные травмы получил его 20-летний пассажир. Парня госпитализировали.

Уточняется, что молодой байкер не имеет права управления транспортными средствами, а его мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

МЧС объявило штормовое предупреждение в Курской области: завтра ожидается сильная жара до +35-36ºС

Две курянки лишились денег, пытаясь найти попутчиков для поездки на юг

Галерея имени Дейнеки приглашает курян на мастер-класс по изготовлению открытки в технике pop-up

Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет начнется 15 июля

В угрожаемую зону по АЧС попал Железнодорожный округ Курска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске