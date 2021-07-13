Курские ковидные стационары получат дорогостоящие препараты для лечения коронавируса
«Актемра» и «Артлегиа» предназначены для лечения пациентов с коронавирусом среднетяжелой формы
Препараты указаны во временных методических рекомендациях Минздрава и используются для предотвращения системных воспалительных реакций при коронавирусе, в том числе цитокинового шторма. На практике отмечаются улучшения у пациентов, препараты способствуют их скорейшему выздоровлению.
Напомним, в апреле в Курскую область уже закупали «Актемру» и «Артлегию» на сумму 80 млн рублей.