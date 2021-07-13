Курские ковидные стационары получат дорогостоящие препараты для лечения коронавируса

«Актемра» и «Артлегиа» предназначены для лечения пациентов с коронавирусом среднетяжелой формы

Ковидные стационары Курской области получат 1 200 упаковок дорогостоящих препаратов «Актемра» и «Артлегиа». Эти лекарства предназначены для биологической терапии пациентов с коронавирусом среднетяжелой формы. На их закупку дополнительно выделено 50 млн рублей.Препараты указаны во временных методических рекомендациях Минздрава и используются для предотвращения системных воспалительных реакций при коронавирусе, в том числе цитокинового шторма. На практике отмечаются улучшения у пациентов, препараты способствуют их скорейшему выздоровлению.Напомним, в апреле в Курскую область уже закупали «Актемру» и «Артлегию» на сумму 80 млн рублей.