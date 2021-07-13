В Курской области определили дороги, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в следующем году

Перечень формировали на основе пожеланий и обращений курян

В Курской области определили перечень объектов, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в следующем году. В Курской области планируется привести в нормативное состояние 78,5 км автомобильных дорог, из которых 49,6 – в Курске. Отмечается, что перечень формировали на основе пожеланий и обращений курян.В Курске работы пройдут во всех трех Сеймском, Центральном и Железнодорожном округах. Асфальтовое покрытие обновят и по улице Радищева — на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского, а также отремонтируют прилегающие улицы: Гоголя, Садовую, Золотую, Кирова, Павлова, Почтовую и проезды от улицы Ленина до улицы Радищева по обе стороны от драмтеатра.Самые длинные участки ремонта — 2,6 км улицы Школьной, 2,7 км Скорятина и 2,4 км Димитрова.На региональной сети в порядок приведут шесть участков. Два отрезка общей протяжённостью 10,8 км - в Золотухинском районе. Три участка протяженностью более 4 км дороги Курск – Касторное обновят в Щигровском районе. Также отремонтируют два отрезка трассы Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной в Курчатовском районе, их общая протяжённость — 3 км. Ещё 10,7 км в Фатежском районе — на автодорогах Верхний Любаж – Поныри и Фатеж – Дмитриев.Как отметил Роман Старовойт, подрядчики опережают график — все работы должны завершиться к 15 июля вместо 1 августа. За высокие темпы регион получил из резервного фонда правительства дополнительное финансирование — 460 млн рублей. Также губернатор выделил ещё 400 млн из региональной казны. На эти средства начнут приводить в порядок дороги и улицы, работы на которых планировали на следующий год.Контракты по всем объектам 2022 года в регионе уже заключены. Сейчас формируется перечень участков, которые приведут в порядок в первую очередь.