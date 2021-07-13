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В Курской области на 28 пешеходных переходах установят освещение

А еще обновляют разметку, установят мигающие светофоры, а при необходимости - перильные ограждения. Речь идет в первую очередь о местах повышенной опасности
В Курской области на 28 пешеходных переходах установят освещение

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В Курской области на 28 пешеходных переходах установят освещение и обновляют дорожную разметку, установят мигающие светофоры Т-7, а при необходимости - перильные ограждения. На эти цели выделено порядка 50 млн рублей. В нормативное состояние уже привели 7 переходов в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Медвенском, Касторенском и Большесолдатском районах.

В первую очередь речь идет о местах повышенной опасности, где чаще случаются ДТП, а также вблизи социально значимых учреждений.

Например, в Большесолдатском районе в деревне 1-е Косторное на автодороге Дьяконово - Суджа - граница с Украиной — Любимовка. Здесь находится Косторнянская основная общеобразовательная школа. К уже существующим опорам освещения добавили еще 10. Таким образом, кроме самого перехода осветили подходы к нему. Общая протяженность объекта — 360 метров. Специалисты смонтировали современные светодиодные светильники, они энергосберегающие, но при этом ярче стандартных.
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