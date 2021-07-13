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Под Курском Ford столкнулся с учебным Renault. Двое пострадавших

Авария произошла в Фатежском районе
Под Курском Ford столкнулся с учебным Renault. Двое пострадавших

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Сегодня во втором часу дня на автодороге Фатеж - Дмитриев в районе деревни Путчино Фатежского района Курской области произошла авария с участием учебного автомобиля. 

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил столкновение с впереди двигавшимся учебным автомобилем Renault Logan, которым управляла 24-летняя девушка-ученик. Автомобили двигались со стороны Фатежа в сторону Дмитриева, Renault осуществлял маневр поворот налево, уточняют в Госавтоинспекции. 

В результате ДТП травмы получили оба водителя - шофер Ford и девушка-ученик. Полиция выясняет причины и обстоятельства этого происшествия.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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