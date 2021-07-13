В мае коронавирус стал основной причиной смерти 238 курян
Еще у 17 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания
Еще у 17 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого ковид был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 45 человек.
Всего в России в мае коронавирус стал главной причиной смерти 12 779 человек.