Еще у 17 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания

В мае коронавирус стал основной причиной смерти 238 курян. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу. В Росстате, напомним, ведут статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.Еще у 17 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого ковид был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 45 человек.Всего в России в мае коронавирус стал главной причиной смерти 12 779 человек.