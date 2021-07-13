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В мае коронавирус стал основной причиной смерти 238 курян

Еще у 17 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания
В мае коронавирус стал основной причиной смерти 238 курян

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В мае коронавирус стал основной причиной смерти 238 курян. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу. В Росстате, напомним, ведут статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы. 

Еще у 17 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого ковид был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 45 человек.

Всего в России в мае коронавирус стал главной причиной смерти 12 779 человек.
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