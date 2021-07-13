На улучшение качества общественного транспорта Курска выделят 145 млн рублей

ТАКТ.Состояние общественного транспорта Курска оставляет желать лучшего. На эту проблему давно жалуются пассажиры, отмечая, что маршрутные автобусы зачастую грязные, не отличаются повышенным комфортом, а в некоторых из них и вовсе страшно ехать - попросту небезопасно. Чиновники не раз отчитывались, что вопрос держат на контроле и стараются увеличивать количество подвижного состава, а также улучшать его качество, передает телеканал
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Наверное только в следующем году мы сможем кардинально изменить ситуацию в этой части. Хотя постепенно и автобусы большой вместимости выходят на линию. Я имею в виду транспорт, который передан безвозмездно Москвой Курской области. Но, чтобы не допустить увеличения стоимости за проезд в Курске без повышения тарифа не удастся нам удержать ситуацию без дополнительного финансирования со стороны бюджета. Город самостоятельно с этой задачей справиться не может».
Согласно расчетам, для того, чтобы сохранить на нынешних значениях уровень перевозки и стоимость проезда в транспорте, потребуется порядка 145 миллионов рублей в виде субсидии транспортным организациям Курска. По словам губернатора, объём средств колоссальный, и городу без помощи города не справиться.
Вопрос серьёзный и для его решения требуется время. Однако немало и других проблем. К сезонным отключениям горячей воды куряне уже привыкли, но с систематическим отключением холодной мириться трудно.
Роман Старовойт: «Очень много сообщений. Понятно, что сейчас по холодной воде, особенно, частный сектор – большой расход идёт на огороды, поливают палисадники. Но горячая вода! Понятно, у нас трубы изношены и тепловое хозяйство всё в разрушенном состоянии, но если выходит компания ремонт осуществлять, то надо людям конкретно говорить, с какого по какой день эти работы будут проводиться».
Алексей Дедов, заместитель губернатора Курской области: «В Центральном округе проводятся плановые испытания ТЭЦ-4. Это необходимое мероприятие в рамках подготовки к отопительному сезону. К сожалению, у нас массовое количество повреждений по центральному округу и до устранения мы подать воду горячую в дома курян не можем».
В самое ближайшее время вода точно не появится, отметил заместитель губернатора, добавив, что обычно на устранение нарушений уходит 2-3 недели.
Одним из последних рассмотрели вопрос ремонта дороги на улице Чумаковской. После сильных летних ливней асфальт там буквально размыло, местные жители даже получали травмы, пытаясь добраться по ямам до дома.
Виктор Карамышев, глава г. Курска: «Действительно, большой уклон. Воды дождевые размывают улицу. Мы уже проводили ямочный ремонт, но эффективность его, конечно, невысока. 15 подводим итоги по БКД. Ориентировочно, образуется в районе 20-25 млн рублей экономия по городу. Я просил бы Вашего разрешения, Роман Владимирович, после подведения итогов эти средства направить именно на улицу Чумаковская, чтобы мы решили уже в этом сезоне дорожном».
Куряне надеются, что проблема действительно будет решена до конца года, ведь следующий ливень можно попросту смыть остатки имеющегося асфальта.
На улучшение качества общественного транспорта Курска выделят 145 млн рублей
На эту проблему давно жалуются пассажиры, отмечая, что маршрутные автобусы зачастую грязные, не отличаются повышенным комфортом, а в некоторых из них и вовсе страшно ехать