На улучшение качества общественного транспорта Курска выделят 145 млн рублей

На эту проблему давно жалуются пассажиры, отмечая, что маршрутные автобусы зачастую грязные, не отличаются повышенным комфортом, а в некоторых из них и вовсе страшно ехать