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В угрожаемую зону по АЧС попал Железнодорожный округ Курска

Там введен запрет на реализацию свиней и продуктов убоя, на проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок
В угрожаемую зону по АЧС попал Железнодорожный округ Курска

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В угрожаемую зону по африканской чуме свиней попал Железнодорожный округ Курска. Опасное заболевание выявили в одном из личных подсобных хозяйств в Золотухинском районе Курской области. В десятикилометровую зону наблюдения попал и Железнодорожный округ Курска. В зоне наблюдения вводится ряд ограничений, в том числе – запрет на реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок. Владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными. 

Курянам, которые имеют в личном подсобном хозяйстве свиней, необходимо зарегистрировать их в ветеринарной службе, а в случае выявления заболевания или падежа животных срочно обратиться по следующим адресам:

- ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, тел. 52-14-57 (лечебно- профилактический отдел по Центральному округу);
- 2-й Шоссейный пер. 15, тел. 35-00-84 (лечебно-профилактический отдел по Сеймскому округу);
- ул. Дубровинского 54-А, тел. 34-41-14 (лечебно-профилактический отдел по Железнодорожному округу).

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