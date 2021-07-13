В угрожаемую зону по АЧС попал Железнодорожный округ Курска
Там введен запрет на реализацию свиней и продуктов убоя, на проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок
Курянам, которые имеют в личном подсобном хозяйстве свиней, необходимо зарегистрировать их в ветеринарной службе, а в случае выявления заболевания или падежа животных срочно обратиться по следующим адресам:
- ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, тел. 52-14-57 (лечебно- профилактический отдел по Центральному округу);
- 2-й Шоссейный пер. 15, тел. 35-00-84 (лечебно-профилактический отдел по Сеймскому округу);
- ул. Дубровинского 54-А, тел. 34-41-14 (лечебно-профилактический отдел по Железнодорожному округу).