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Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет начнется 15 июля

Большинству родителей самостоятельно заполнять заявление не придется - заявления сформируются автоматически на портале госуслуг
Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет начнется 15 июля

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Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет начнется 15 июля. Новую разовую выплату в 10 тысяч рублей Пенсионный фонд начнет предоставлять с 16 августа. 

При этом большинству родителей самостоятельно заполнять заявление не придется. Заявления автоматически сформируются на основе имеющихся у ПФР данных и появятся в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, достаточно будет проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. 

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат на детей до 16 лет. Это фамилия, имя, отчество и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные отдела ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных неактуальны, их можно скорректировать. 

Автоматически заполненные заявления уже начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. 

Непосредственно прием заявлений начнется с 15 июля и продлится до конца октября. В течение этого периода родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время. Подать заявление можно как в электронном виде на портале госуслуг, так и лично в клиентских службах Пенфонда.
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