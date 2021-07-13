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Галерея имени Дейнеки приглашает курян на мастер-класс по изготовлению открытки в технике pop-up

Прийти можно в любое время, но только по предварительной записи
Галерея имени Дейнеки приглашает курян на мастер-класс по изготовлению открытки в технике pop-up

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Галерея имени Дейнеки приглашает курян на мастер-класс по изготовлению открытки в технике pop-up.

Посетители смогут не только сделать открытку с выдвигаюшимися фигурами на основе рисунка Александра Дейнеки, но и обскдить творчество художника и посмотреть его работы.

Цена вопроса - 200 рублей за человека (для групп от 6 человек - 120 руб/чел)
 
Прийти можно в любое время, но только по предварительной записи. Она доступна в сообщениях в официальном сообществе галереи в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 58-55-91.
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