Галерея имени Дейнеки приглашает курян на мастер-класс по изготовлению открытки в технике pop-up
Прийти можно в любое время, но только по предварительной записи
Посетители смогут не только сделать открытку с выдвигаюшимися фигурами на основе рисунка Александра Дейнеки, но и обскдить творчество художника и посмотреть его работы.
Цена вопроса - 200 рублей за человека (для групп от 6 человек - 120 руб/чел)
Прийти можно в любое время, но только по предварительной записи. Она доступна в сообщениях в официальном сообществе галереи в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 58-55-91.