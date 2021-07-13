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Две курянки лишились денег, пытаясь найти попутчиков для поездки на юг

Летом участились случаи мошенничеств с использованием популярного сайта поиска попутчиков
Две курянки лишились денег, пытаясь найти попутчиков для поездки на юг

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Летом участились случаи мошенничеств с использованием популярного сайта поиска попутчиков.

Так, 28-летняя курянка, бронируя поездку в Краснодарский край, лишилась 11 тысяч рублей. Девушка нашла из списка на сайте подходящего водителя и связалась с ним для обсуждения деталей поездки. Водитель же отказался от общения на сайте, а перешел в сообщения мессенджера. Оплату он предложил провести не напрямую, а по ссылке, которую выслал курянке.

После перехода по этой ссылке девушке предложили ввести полные данные своей карты, включая секретные коды. Сразу после несложных операций со счета горожанки пропали все деньги.

Связаться с водителем она уже не смогла, поскольку тот заблокировал ее на всех ресурсах.

Аналогичным способом мошенники обманули еще одну жительницу Курска - у нее похитили 7 тысяч рублей.

Полицейские напоминают курянам, что для оплаты товаров или услуг постороннему человеку достаточно знать только номер банковской карты или только номер телефона. Если же собеседник просит дополнительные данные – нужно немедленно прекратить операцию.
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