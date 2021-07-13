Уголовные санкции предусмотрены не только для тех, кто сертификаты подделывает, но и для тех, кто их приобретает

Курянам напомнили об ответственности за подделку сертификата о вакцинации. Уголовные санкции предусмотрены не только для тех, кто сертификаты подделывает, но и для тех, кто их приобретает.Как отмечают в МВД, за изготовление недействительных сертификатов и их сбыт предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы, а за покупку и хранение – до 1 года лишения свободы.Если владелец поддельной справки заразит других людей, для него предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий – крупный штраф или исправительные работы.Если же по вине нарушителя кто-то заболеет и умрет, ему грозит уже до 5 лет лишения свободы.