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Курянам напомнили об ответственности за подделку сертификата о вакцинации

Уголовные санкции предусмотрены не только для тех, кто сертификаты подделывает, но и для тех, кто их приобретает
Курянам напомнили об ответственности за подделку сертификата о вакцинации

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Курянам напомнили об ответственности за подделку сертификата о вакцинации. Уголовные санкции предусмотрены не только для тех, кто сертификаты подделывает, но и для тех, кто их приобретает.

Как отмечают в МВД, за изготовление недействительных сертификатов и их сбыт предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы, а за покупку и хранение – до 1 года лишения свободы.

Если владелец поддельной справки заразит других людей, для него предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий – крупный штраф или исправительные работы. 

Если же по вине нарушителя кто-то заболеет и умрет, ему грозит уже до 5 лет лишения свободы. 

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