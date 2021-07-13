Под Курском дважды переехали пешехода

Авария произошла на 11 км автодороги "Курск- Щигры" в Курском районе

Сегодня ночью, около двух часов на 11 км автодороги "Курск- Щигры" в Курском районе Курской области пешехода переехали дважды. Его личность сейчас устанавливает полиция.





По информации ГИБДД, сначала на мужчину допустил наезд 39-летний водитель автомобиля "Лада", который ехал со стороны Щигров в направлении Курска, после этого попутно движущийся автомобиль "Шевроле", за рулем которого была 19-летняя девушка, повторно допустил наезд на пешехода, который уже лежал на проезжей части дороги.





В результате ДТП пешеход скончался на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.