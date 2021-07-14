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В Курске на улице Ленина установят памятник-бюст Михаилу Булатову

Автор проекта - курский скульптор Юрий Киреев
В Курске на улице Ленина установят памятник-бюст Михаилу Булатову

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В сквере перед домом № 74 на улице Ленина Курска установят памятник-бюст Михаилу Булатову. Работы уже начались, их планируется завершить в августе.

Конкурс на лучший памятник объявили в 2019 году. Заявки подали 7 соискателей, которые представили 5 проектов. 

Конкурсная комиссия определила победителя. Им стал курский скульптор Юрий Киреев. Мнение жюри, при выборе победителя совпало и с мнением дочери Михаила Алексеевича – Натальи: именно этот автор смог передать суть характера Булатова – уверенность, основательность в своих делах и поступках, и надежность.
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