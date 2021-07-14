В Курске на улице Ленина установят памятник-бюст Михаилу Булатову

Автор проекта - курский скульптор Юрий Киреев

В сквере перед домом № 74 на улице Ленина Курска установят памятник-бюст Михаилу Булатову. Работы уже начались, их планируется завершить в августе.Конкурс на лучший памятник объявили в 2019 году. Заявки подали 7 соискателей, которые представили 5 проектов.Конкурсная комиссия определила победителя. Им стал курский скульптор Юрий Киреев. Мнение жюри, при выборе победителя совпало и с мнением дочери Михаила Алексеевича – Натальи: именно этот автор смог передать суть характера Булатова – уверенность, основательность в своих делах и поступках, и надежность.