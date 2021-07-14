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Телефонный аферист заставил курянку перевести ему деньги из кассы магазина

Мошенником оказался житель Самарской области

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Курские полицейские задержали жителя Самарской области, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств.

Месяц назад в полицию обратилась 39-летняя курянка - продавец-кассир сети магазинов, имеющей филиал в Курске. Находясь на рабочем месте, она получила телефонный звонок от незнакомца. Мужчина представился генеральным директором организации, в структуру которой входил региональный филиал.

Злоумышленник поинтересовался наличными сбережениями в кассе магазина и попросил незамедлительно перевести их в качестве оплаты рекламных услуг и оборудования. Курянка, не раздумывая, взяла деньги и перечислила их через терминал на номера операторов сотовой связи. После операции женщина сообщила о звонке старшему специалисту. Заподозрив обман, администрация магазина обратилась с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Оперативники установили регион, из которого звонил аферист, а вскоре нашли и самого преступника. Выяснилось, что к совершению преступления причастен 39-летний житель Самарской области. Мужчина признался, что находил на сайтах организаций рабочие телефоны, на которые и звонил. В разговоре злоумышленник называл реальные данные руководителя, поэтому не вызывал никаких сомнений у своих жертв.

Полицейские установили, что житель Самарской области причастен к еще одному аналогичному преступлению. Представившись руководителем крупной компании по производству пластиковых окон, он обманул менеджера на 103 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. 
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