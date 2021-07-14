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В Курске четырех водителей оштрафовали за парковку парковки на местах, предназначенных для людей с ОВЗ

Рейды прошли около управления Пенсионного фонда и торговых центров в центральной части города и северо-западном районе
В Курске четырех водителей оштрафовали за парковку парковки на местах, предназначенных для людей с ОВЗ

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Сегодня в Курске дептранс и ГИБДД провели рейд по контролю за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором стала советник губернатора Анна Гладилина. 

Рабочая группа проверила стоянки около управления Пенсионного фонда и торговых центров в центральной части города и северо-западном районе. Итогом рейда стали четыре административных протокола. Нарушителей теперь ждет штраф в размере пяти тысяч рублей. 

Как отмечается, подобные рейды продолжатся. Кроме этого, по городу будет курсировать специализированный автомобиль с фотофиксацией нарушений.
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