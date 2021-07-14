В Курске четырех водителей оштрафовали за парковку парковки на местах, предназначенных для людей с ОВЗ
Рейды прошли около управления Пенсионного фонда и торговых центров в центральной части города и северо-западном районе
Рабочая группа проверила стоянки около управления Пенсионного фонда и торговых центров в центральной части города и северо-западном районе. Итогом рейда стали четыре административных протокола. Нарушителей теперь ждет штраф в размере пяти тысяч рублей.
Как отмечается, подобные рейды продолжатся. Кроме этого, по городу будет курсировать специализированный автомобиль с фотофиксацией нарушений.