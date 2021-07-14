До конца июля по дорогам Курской области будут передвигаться воинские колонны
До 30 июля проходят учения "Заслон-2021"
До 30 июля на автодорогах Курской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.
Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.