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До конца июля по дорогам Курской области будут передвигаться воинские колонны

До 30 июля проходят учения "Заслон-2021"
До конца июля по дорогам Курской области будут передвигаться воинские колонны

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До конца июля по дорогам Курской области будут передвигаться воинские колонны. Об этом информирует Росгвардия. 12 июля в ряде российских регионов, в том числе в Курской области, началась активная фаза учений "Заслон-2021". 

До 30 июля на автодорогах Курской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.

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