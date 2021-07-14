До 30 июля проходят учения "Заслон-2021"

До конца июля по дорогам Курской области будут передвигаться воинские колонны. Об этом информирует Росгвардия. 12 июля в ряде российских регионов, в том числе в Курской области, началась активная фаза учений "Заслон-2021".До 30 июля на автодорогах Курской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.