ТАКТ. По словам мэра Курска Виктора Карамышева, территория, где развернулась стройплощадка, целиком находится в частной собственности. Генеральный план 2016 года отвел эту землю для жилой застройки, поэтому оснований не выдавать разрешения на строительство у городской администрации нет.Строительство дома на проспекте Победы, против которого выступали местные жители, признано полностью законным. Об этом рассказали на оперативном совещании губернатора, передает телеканал
Виктор Карамышев, мэр Курска: «Даже если бы мы не выдали, собственник пошел бы в суд и оспорил это решение. Недалеко находится частный сектор, жители которого не хотели бы этого строительства. Тем не менее, документы выданы на законном основании.»
Напомним, недавно в Курске разгорелся скандал из-за строительства жилого дома рядом со школой № 60 и детским садом № 3. Жители проспекта Победы направляли обращения главе региона и даже выходили на одиночный пикет рядом с Домом Советов. Они считают, что плотная застройка и увеличение количества жители создадут проблемы с транспортом и создадут дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру.
В Курске признано законным строительство дома на проспекте Победы
Жители проспекта Победы направляли обращения главе региона и даже выходили на одиночный пикет рядом с Домом Советов