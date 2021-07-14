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Лента новостей / В регионе

В Курске признано законным строительство дома на проспекте Победы

Жители проспекта Победы направляли обращения главе региона и даже выходили на одиночный пикет рядом с Домом Советов
В Курске признано законным строительство дома на проспекте Победы

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Строительство дома на проспекте Победы, против которого выступали местные жители, признано полностью законным. Об этом рассказали на оперативном совещании губернатора, передает телеканал ТАКТ. По словам мэра Курска Виктора Карамышева, территория, где развернулась стройплощадка, целиком находится в частной собственности. Генеральный план 2016 года отвел эту землю для жилой застройки, поэтому оснований не выдавать разрешения на строительство у городской администрации нет.

Виктор Карамышев, мэр Курска: «Даже если бы мы не выдали, собственник пошел бы в суд и оспорил это решение. Недалеко находится частный сектор, жители которого не хотели бы этого строительства. Тем не менее, документы выданы на законном основании.»

Напомним, недавно в Курске разгорелся скандал из-за строительства жилого дома рядом со школой № 60 и детским садом № 3. Жители проспекта Победы направляли обращения главе региона и даже выходили на одиночный пикет рядом с Домом Советов. Они считают, что плотная застройка и увеличение количества жители создадут проблемы с транспортом и создадут дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру.
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