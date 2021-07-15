В Курской области растет число возгораний сухой травы
В Тимском районе горел мусор на площади около 150 кв. м
Так, во вторник в Тимском районе горел мусор на площади около 150 кв. м. Причина возгорания устанавливается. С пламенем, наряду с профессиональными пожарными боролдись добровольные формирования с первичными средствами пожаротушения. Кроме того, местный сельхозтоваропроизводительпровел опашку, чтобы предотвратить распространение огня.
В МЧС отмечают, что большая часть возгораний происходит по вине человека. Люди пытаются утилизировать порубочные остатки и мусор, сжигая их. Последний, кстати, тоже является распространенной причиной возгорания: стеклянная тара на палящем солнце служит линзой и провоцирует возникновение огня.