В Тимском районе горел мусор на площади около 150 кв. м

В Курской области растет число возгораний сухой травы и мусора. За сутки огнеборцы выезжали на такие пожары 13 раз. В прошлом году за летний пожароопасный период в Курской области было уничтожено 291 и повреждено 595 зданий, строений и сооружений. Общий ущерб составил более 25 млн рублей.Так, во вторник в Тимском районе горел мусор на площади около 150 кв. м. Причина возгорания устанавливается. С пламенем, наряду с профессиональными пожарными боролдись добровольные формирования с первичными средствами пожаротушения. Кроме того, местный сельхозтоваропроизводительпровел опашку, чтобы предотвратить распространение огня.В МЧС отмечают, что большая часть возгораний происходит по вине человека. Люди пытаются утилизировать порубочные остатки и мусор, сжигая их. Последний, кстати, тоже является распространенной причиной возгорания: стеклянная тара на палящем солнце служит линзой и провоцирует возникновение огня.