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Курский "Авангард" разгромил "Салют Белгород" в матче 1/256 Кубка России

Встреча прошла в среду в Курске и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля

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Курский "Авангард" разгромил "Салют Белгород" в матче 1/256 Кубка России. Встреча прошла в среду в Курске и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Причем пять мячей были забиты во втором тайме. 

Счет в матче открыл Сергей Ярыгин под занавес первой 45-минутки. А после перерыва голы на белгородцев посыпались градом. Вот имена остальных героев встречи: Андрей Мязин, Никита Имуллин, Никита Сапрунов, дебютант «Авангарда» Игорь Гершун и финальный счет установил Амир Мохаммад с пенальти.

"Авангард" вышел в 1/128 БЕТСИТИ Кубка России, где встретится с песчанокопской "Чайкой". 

А 18 июля в первом туре Первенства России "Авангард" сыграет с "Калугой". Матч состоится в Курске.
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