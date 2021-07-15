Встреча прошла в среду в Курске и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля

Курский "Авангард" разгромил "Салют Белгород" в матче 1/256 Кубка России. Встреча прошла в среду в Курске и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Причем пять мячей были забиты во втором тайме.





Счет в матче открыл Сергей Ярыгин под занавес первой 45-минутки. А после перерыва голы на белгородцев посыпались градом. Вот имена остальных героев встречи: Андрей Мязин, Никита Имуллин, Никита Сапрунов, дебютант «Авангарда» Игорь Гершун и финальный счет установил Амир Мохаммад с пенальти.





"Авангард" вышел в 1/128 БЕТСИТИ Кубка России, где встретится с песчанокопской "Чайкой".





А 18 июля в первом туре Первенства России "Авангард" сыграет с "Калугой". Матч состоится в Курске.