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Лента новостей / В регионе

До 30 сентября куряне при оплате билетов на поезд картой «МИР» получат кешбэк 10%

А многодетные семьи получат скидку 20% на путешествия по России в купейных вагонах
До 30 сентября куряне при оплате билетов на поезд картой «МИР» получат кешбэк 10%

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До 30 сентября куряне при оплате билетов банковскими картами платежной системы «МИР» в пунктах продажи АО «ППК «Черноземье» и пригородных поездах смогут получить кешбэк 10% от стоимости проезда. Акция проводится на полигоне обслуживания Юго–Восточной железной дороги. 

После оплаты полной стоимости проезда в течение 15 минут сумма скидки вернется на карту. Телефон горячей линии АО «ППК «Черноземье»: 8-800-200-3635. 

Кроме того, до конца августа участники программы «РЖД Бонус» получат скидки по акции «Большая семья». Семьям с тремя и более детьми предоставляется скидка 20% на путешествия по России в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания». 

Чтобы получить скидку нужно зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус», предъявить в кассе АО «ФПК» необходимые документы и получить статус «Большая семья»; купить билеты со скидкой на сайте pass.rzd.ru или в приложении «РЖД Пассажирам». 
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