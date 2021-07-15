Там планируют полностью заменить асфальт – от Карла Маркса до Дзержинского и обновить прилегающие улицы

В Курске начали ремонт дороги на улице Радищева по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». С началом дорожных работ ознакомился Роман Старовойт. Изначально эту дорогу планировалось ремонтировать только в следующем году. Раньше приступить к работам позволила досрочная сдача практически всех объектов этого года.«У нас заключены контракты уже на 2022 год. Этот результат оценили в правительстве, выделив региону по программе БКД из федерального бюджета еще 460 миллионов рублей. Это позволило нам сдвинуть сроки, не только на этом, но и на других участках автодорог. В сентябре будут заключены контракты уже на 2023 год», – отметил губернатор.На улице Радищева планируют полностью заменить асфальт – от Карла Маркса до Дзержинского и обновить прилегающие улицы: Гоголя, Садовую, Золотую, Кирова, Павлова, Почтовую, проезды от улицы Ленина до улицы Радищева по обе стороны от Драмтеатра. Проект также предусматривает замену бордюров, люков и решеток ливневой канализации, восстановление перильных ограждений, установку новых дорожных знаков и ремонт тротуаров.