В Курской области введен особый противопожарный режим
Основной запрет касается разведения открытого огня
Основной запрет касается разведения открытого огня – категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность и стерню. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности усилят, будут проводить рейды и патрулирования.
В этот период будут работать мобильные и временные противопожарные посты. К профилактической работе привлекут представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров.
Курянам напоминают о том, что штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима увеличиваются:
- на граждан – от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч;
- на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.