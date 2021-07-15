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Лента новостей / В регионе

В Курской области введен особый противопожарный режим

Основной запрет касается разведения открытого огня
В Курской области введен особый противопожарный режим

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В Курской области из-за аномально жаркой сухой погоды и начала уборочной кампании с 14 июля введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает региональное МЧС. 

Основной запрет касается разведения открытого огня – категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность и стерню. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности усилят, будут проводить рейды и патрулирования. 

В этот период будут работать мобильные и временные противопожарные посты. К профилактической работе привлекут представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров. 

Курянам напоминают о том, что штрафы за нарушение требований пожарной безопасности  в условиях особого противопожарного режима увеличиваются:

- на граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч; 

- на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.
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