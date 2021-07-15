В Курской области введен особый противопожарный режим

Основной запрет касается разведения открытого огня

В Курской области из-за аномально жаркой сухой погоды и начала уборочной кампании с 14 июля введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает региональное МЧС.Основной запрет касается разведения открытого огня – категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность и стерню. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности усилят, будут проводить рейды и патрулирования.В этот период будут работать мобильные и временные противопожарные посты. К профилактической работе привлекут представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров.Курянам напоминают о том, что штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима увеличиваются:- на граждан – от 2 до 4 тысяч рублей;- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч;- на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.