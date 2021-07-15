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В Курске из-за преломления солнечных лучей едва не сгорел дом

Серьезный пожар в одном из частных домов на улице Иванова
В Курске из-за преломления солнечных лучей едва не сгорел дом

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В Курске из-за преломления солнечных лучей едва не сгорел дом. Серьезный пожар в одном из частных домов на улице Иванова. Сообщение о ЧП поступило в пожарную охрану 14 июля в 16:34. В доме никого не было, дым заметили соседи, они и позвонили в службу спасения и хозяину. 

На место выехали огнеборцы курских пожарно-спасательных подразделений. Возгорание происходило на мансардном этаже. Справиться с пожаром удалось за считанные минуты, но огонь успел повредить мебель, стены и пол мансардного этажа.

Как потом установили эксперты, горел деревянный стеллаж. На полках стояли стеклянные банки, а под окном - зеркало. При этом окна этажа не были зашторены, солнечные лучи активно попадали в помещение. По оценке специалистов, предварительно именно преломление солнечных лучей от зеркала и стеклянных банок могло вызвать возгорание.
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