Серьезный пожар в одном из частных домов на улице Иванова

В Курске из-за преломления солнечных лучей едва не сгорел дом. Серьезный пожар в одном из частных домов на улице Иванова. Сообщение о ЧП поступило в пожарную охрану 14 июля в 16:34. В доме никого не было, дым заметили соседи, они и позвонили в службу спасения и хозяину.На место выехали огнеборцы курских пожарно-спасательных подразделений. Возгорание происходило на мансардном этаже. Справиться с пожаром удалось за считанные минуты, но огонь успел повредить мебель, стены и пол мансардного этажа.Как потом установили эксперты, горел деревянный стеллаж. На полках стояли стеклянные банки, а под окном - зеркало. При этом окна этажа не были зашторены, солнечные лучи активно попадали в помещение. По оценке специалистов, предварительно именно преломление солнечных лучей от зеркала и стеклянных банок могло вызвать возгорание.