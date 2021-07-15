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В Курске таксист перевел мошенникам 87 тысяч, ожидая оплаты поездки

Клиент связался с водителем напрямую и предложил заранее сразу оплатить поездку
В Курске таксист перевел мошенникам 87 тысяч, ожидая оплаты поездки

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В Курске таксист перевел мошенникам 87 тысяч, ожидая оплаты поездки.

Мужчине через приложение поступила заявка на поездку от гостиницы к вокзалу. Клиент связался с водителем напрямую и предложил заранее сразу оплатить поездку. Для этого попросил назвать номер банковской карты, срок ее действия и код с оборотной стороны. Когда таксисту стали поступать смс-сообщения от банка с секретными кодами, он по указанию звонившего, ничего не подозревая, их продиктовал и в итоге лишился 87 тысяч рублей, хранившихся на кредитной карте. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В кредитные учреждения и компании сотовой связи направлены запросы.
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