Клиент связался с водителем напрямую и предложил заранее сразу оплатить поездку

В Курске таксист перевел мошенникам 87 тысяч, ожидая оплаты поездки.Мужчине через приложение поступила заявка на поездку от гостиницы к вокзалу. Клиент связался с водителем напрямую и предложил заранее сразу оплатить поездку. Для этого попросил назвать номер банковской карты, срок ее действия и код с оборотной стороны. Когда таксисту стали поступать смс-сообщения от банка с секретными кодами, он по указанию звонившего, ничего не подозревая, их продиктовал и в итоге лишился 87 тысяч рублей, хранившихся на кредитной карте.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В кредитные учреждения и компании сотовой связи направлены запросы.