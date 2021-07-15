Роман Старовойт побывал с рабочей поездкой в Советском районе

ТАКТ.Хутор Шевченко Мансуровского сельсовета. Сейчас здесь проживают всего 27 человек, однако в будущем населённый пункт может разрастись. Кроме этого, по дороге, ведущей через хутор, часто ездит сельхозтехника. Поэтому в конце прошлого года асфальтовое покрытие отремонтировали, причём всего за три месяца. Роман Старовойт предложил разработать специальную программу по строительству сельских дорог, сообщает телеканал
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Вот надо такие дороги проектировать для сельской местности. Может отдельную программу? Вот как мы по районным центрам сделали, может отдельную программу по проездам? - Давайте подумаем. Мы готовим программу по съездам и добавим туда же и по проездам».
Помимо осмотра дорог Роман Старовойт запланировал посетить ряд важных социальных объектов Советского района. Первым делом побывал в физкультурно-оздоровительном комплексе «СТАРТ» в посёлке Кшенский. Грандиозное по сельским меркам здание вместило в себя 25-метровый бассейн и несколько залов. Уличное пространство тоже можно бы использовать с пользой. Например, оборудовать площадку для детского лагеря, а также построить небольшую гостиницу для приезжающих спортсменов. Роман Старовойт призвал коллег ускориться с реализацией проектов.
Роман Старовойт: «Вы полтора миллиона не можете на проект найти? Бегом делайте проект и надо строить».
Дальше - в Советскую ЦРБ. В пандемию попечители выделили более 17 млн рублей на приобретение необходимой техники и СИЗов. Также завершается установка модуля под компьютерный томограф. Уже в ближайшие дни больница сможет вновь принимать пациентов с коронавирусом.
Роман Старовойт: «Уже в лучших условиях, чем это было в предыдущую волну. Новый газификатор уже установлен, новые локальные очистные сооружения с хлораторной установкой. 1 августа, благодаря поддержке и местных благотворителей, появится новый КТ в отдельно стоящем здании».
Водоснабжение – больной вопрос для жителей посёлка Кшенский. Сейчас замена труб, которым, к слову, порядка 60 лет, ведётся на 5 улицах. Капитальный ремонт сетей значительно улучшит качество питьевой воды.
Финальной точкой рабочей поездки главы региона стал центральный парк. Разработка концепции его благоустройства завершилась в прошлом году. Проекты общественных пространств представили специалисты Центра компетенций.
Анна Коновалова, старший советник губернатора Курской области: «Важно, что сейчас мы стоим на той части объекта, которая уже сдана. В Курской области впервые применяется такая техника мощения, здесь, на аллее Клыкова. Мы видим брущатку, плитку, очень аккуратно всё уложено. Вместо мраморной крошки здесь щепа, что для нас особенно важно, поскольку дизайн-код рекомендует подобные материалы для благоустройства».
Важно, что идеи по проекту благоустройства предлагали сами местные жители. Вовлечённость в общественные слушания была максимальной, потому парк, несомненно, станет излюбленным местом отдыха.
Роман Старовойт побывал с рабочей поездкой в Советском районе
Идеи по проекту благоустройства предлагали сами местные жители