В мае прошлого года инспектор ДПС вымогал у жителя Щигров взятку в виде автомобиля

В Курской области под суд за взятку идет бывший сотрудник ДПС.





В мае прошлого года инспектор ДПС МО МВД России «Щигровский» вымогал у жителя Щигров взятку в виде автомобиля ВАЗ-21100 и 10 тысяч рублей. Взятку инспектор получил. В обмен на это полицейский пообещал не привлекать горожанина к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.3 КРФоАП за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство.





Как сообщили в СУ СК России по Курской области, следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Как пояснили в региональном УМВД, этого сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.