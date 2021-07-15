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Лента новостей / В регионе

В Курской области под суд за взятку идет бывший сотрудник ДПС

В мае прошлого года инспектор ДПС  вымогал у жителя Щигров взятку в виде автомобиля 

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В Курской области под суд за взятку идет  бывший сотрудник ДПС.

В мае прошлого года инспектор ДПС МО МВД России «Щигровский» вымогал у жителя Щигров взятку в виде автомобиля ВАЗ-21100 и 10 тысяч рублей. Взятку инспектор получил. В обмен на это полицейский пообещал не привлекать горожанина к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.3 КРФоАП за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство. 

Как сообщили в СУ СК России по Курской области, следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как пояснили в региональном УМВД, этого сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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