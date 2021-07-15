Теперь в «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11 до 19 часов, «Европе» на проспекте Хрущева — с 11 до 20 часов

В Курске увеличили время работы мобильных прививочных пунктов. Теперь в «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11 до 19 часов, «Европе» на проспекте Хрущева — с 11 до 20 часов без перерыва и выходных. Там сделать прививку можно без предварительной записи. Не надо заранее записываться на вакцинацию и в мобильном пункте на Театральной площади. Он работает ежедневно с 9 утра до 5 вечера.





Еще один пункт вакцинации открылся в Железногорске. Он расположен в поликлинике Железногорской городской больницы по адресу Больничный переулок, 6 на третьем этаже. Пункт работает с 8 до 16 часов по будням. Записаться на прививку можно по многоканальному телефону +7 (47148) 2-03-08, на портале госуслуг или через инфоматы, расположенные в больнице.