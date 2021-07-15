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В Курской области инспекторы ГИБДД раздавали водителям воду

Курские инспекторы решили помочь автомобилистам справиться с жарой

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Из-за аномальной жары, установившейся в Курской области, нелегко приходится всем, особенно тем, кто в пути – дальнобойщики и обычные автолюбители в условиях такой погоды теряют бдительность из-за ухудшающегося состояния здоровья. 

Сотрудники Госавтоинспекции, несмотря на жару, круглосуточно дежурят на федеральных трассах. Так, курские инспекторы решили помочь автомобилистам и провели акцию по раздаче питьевой воды. 

На федеральной трассе «М2-Крым» водители были приятно удивлены причиной остановки. Полицейские интересовались их самочувствием, временем, проведённым в пути, состоянием транспортных средств и предлагали помощь. После профилактической беседы они получили от стражей порядка бутылки с минеральной водой и рекомендации о том, как вести себя в условиях жары.
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