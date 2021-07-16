  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске добавили дополнительные автобусы большой вместимости на нескольких маршрутах

Это №99 - проспект Дериглазова - Северо-запад – проспект Клыкова, №72- проспект Победы - Волокно, №79 - Полет – проспект Клыкова. Добавлены также рейсы по маршруту № 202 в направлении КЗТЗ и на Магистральный проезд

Читайте также

В Курске добавили дополнительные автобусы большой вместимости после 9 и 10 вечера. Это №99 - проспект Дериглазова - Северо-запад – проспект Клыкова, №72- проспект Победы - Волокно, №79 - Полет – проспект Клыкова. Добавлены также рейсы по маршруту № 202 в направлении КЗТЗ и на Магистральный проезд. 

Как отмечают в городском дептрансе, аномальная жара внесла свои коррективы в график движения общественного транспорта: увеличилось количество неисправностей, связанных с перегревом двигателей.  

В департаменте исследуют прохождение маршруток и наполняемость по пятибалльной шкале, чтобы в дальнейшем скорректировать движение для удобства курян. По итогам очередного вечернего рейда специалисты пришли к выводу, что автобусы ходят в соответствие графиком, по расписанию с 6 утра до 11 вечера.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области готовятся реализовать закон о «гаражной амнистии»

В Курске на снес недостроенной многоэтажки на улице Советской потратят 2,2 млн рублей

В Глушковском районе Курской области непогода разрушила дороги

Застройщик хочет построить альтернативный проезд к новой 10-этажке на проспекте Победы в Курске

На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске