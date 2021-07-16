В Курске добавили дополнительные автобусы большой вместимости на нескольких маршрутах

Это №99 - проспект Дериглазова - Северо-запад – проспект Клыкова, №72- проспект Победы - Волокно, №79 - Полет – проспект Клыкова. Добавлены также рейсы по маршруту № 202 в направлении КЗТЗ и на Магистральный проезд

В Курске добавили дополнительные автобусы большой вместимости после 9 и 10 вечера. Это №99 - проспект Дериглазова - Северо-запад – проспект Клыкова, №72- проспект Победы - Волокно, №79 - Полет – проспект Клыкова. Добавлены также рейсы по маршруту № 202 в направлении КЗТЗ и на Магистральный проезд.





Как отмечают в городском дептрансе, аномальная жара внесла свои коррективы в график движения общественного транспорта: увеличилось количество неисправностей, связанных с перегревом двигателей.





В департаменте исследуют прохождение маршруток и наполняемость по пятибалльной шкале, чтобы в дальнейшем скорректировать движение для удобства курян. По итогам очередного вечернего рейда специалисты пришли к выводу, что автобусы ходят в соответствие графиком, по расписанию с 6 утра до 11 вечера.