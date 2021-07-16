Курский рецидивист украл у приятеля золотые украшения на 70 тысяч

А в продуктовом киоске - продукты на 3,5 тысячи рублей

В Курске полицейские задержали ранее судимого горожанина, подозреваемого в краже из продуктового киоска по проспекту Ленинского Комсомола.Индивидуальный предприниматель обратился в полицию два месяца назад. Рано утром владелец павильона обнаружил осколки витринного окна и посторонние следы в помещении. Из киоска пропали продукты питания на общую сумма 3,5 тысячи рублей.Правоохранители нашли злоумышленника. К ночной краже оказался причастен 34-летний рецидивист. Мужчина признался, что сложил продукты в пакет, а после продал случайным прохожим.Полицейские также установили причастность курянина к еще одному преступлению. Во время застолья он украл у своего знакомого золотые изделия на сумму около 70 тысяч рублей. Украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь.Следствие по уголовным делам продолжается. Курянин сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.